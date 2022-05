17-05-2022 23:00

Il Liverpool rimonta il Southampton 2-1 e allunga la lotta per la vittoria della Premier League fino all’ultima giornata, come in Serie A. Dopo la rete di Redmond, i Reds hanno ribaltato il match con Minamino e Matip.

Il Liverpool torna a -1 dal Manchester City, che nell’ultima partita ha pareggiato 2-2 contro il West Ham. I ragazzi di Guardiola giocheranno in casa contro l’Aston Villa nell’atto finale, Salah e compagni col Wolverhampton ad Anfield.

