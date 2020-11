Rimpianti Galliani su gol Muntari scatenano il web

Ha nostalgia del Milan, si capisce. Adriano Galliani, intervistato dal quotidiano Libero, rivela il suo grande rimpianto ovvero quello relativo allo scudetto del 2012 perso a favore della Juve e che tutti ricordano come il campionato del gol annullato a Muntari con la palla entrata di mezzo metro non vista dall’arbitro Tagliavento. Il Var, purtroppo per i rossoneri, non c’era a quello scontro diretto finì in parità.

Galliani dice: “Con quel gol regolarissimo, annullato a Muntari in Milan-Juve avremmo vinto il secondo scudetto consecutivo con Allegri e sarebbe cambiata la storia. Non avremmo ceduto Ibrahimovic e Thiago Silva, due campioni che, a distanza di nove anni, ancora giocano ai massimi livelli. Saremmo potuti ripartire con il quarto grande Milan; soprattutto se mi avessero lasciato concludere l’acquisto di Tevez”.

E poi arriva a dire: “magari non avremmo venduto la società e forse oggi saremmo ancora lì”. Come dire che lui e Berlusconi sarebbero ancora in sella se solo Tagliavento avesse visto quel pallone di Muntari oltre la linea.

I tifosi della Juve replicano con ironia

Fioccano le reazioni sui social e a rispondere sono soprattutto i tifosi della Juve che di quella partita ricordano anche altre cose: “Con il gol regolare di Matri, annullato ingiustamente, magari il risveglio sarebbe stato traumatico!” o anche: “Parla di quella partita dove non fu visto un pugno di Mexes a Borriello? Quella in cui fu annullato un goal regolare di Matri? Di quel Campionato in cui andarono comunque a +4, e in tre partite si ritrovarono a – 4?”.

C’è chi allarga il tiro (“Con una giusta condanna alle intercettazioni telefoniche tra lui e Collina, non sarebbe più lì da 6 anni prima. Per non parlare di cosa sarebbe stato della carriera del compagno pelato”) chi dà altre motivazioni (“Peccato che il Milan perse lo scudetto perdendo 2 a 0 con la fiorentina in casa nelle ultime giornate”) chi affonda col sarcasmo: “Senza lo spegnimento delle luci allo stadio a Marsiglia e senza la la nebbia di Belgrado forse il Milan sarebbe stato venduto un ventennio prima” e chi invece commenta con ironia: “Forse non ci sarebbe stata nemmeno la pandemia con quel gol. Chissà”.

