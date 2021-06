Rino Gattuso trova panchina: vicino l'accordo con una big europea

Dopo i fuochi e fiamme di fine maggio, con le tante novità sulle panchine dei top club italiani, il mercato allenatori più spumeggiante degli ultimi anni sta per regalare inattesi colpi di coda.

Tutto è partito dalla clamorosa rottura tra Rino Gattuso e la Fiorentina, esplosa nella giornata di martedì e che 48 ore più tardi ha già portato alla risoluzione del contratto, peraltro non ancora depositato in Lega, che avrebbe dovuto legare il tecnico calabrese alla società gigliata per le prossime tre stagioni.

Alla base delle frizioni tra le parti divergenze sul mercato e in particolare su alcuni giocatori della scuderia di Jorge Mendes, come Gonçalo Guedes e Sergio Oliveira, graditi a Gattuso che sarebbero dovuti arrivare a Firenze, prima che la società del presidente Commisso si tirasse indietro a causa dei costi dei cartellini ritenuti troppo elevati.

Lo status di “disoccupato” di Gattuso dovrebbe però durare molto poco. Secondo quanto trapela dalla stampa inglese e confermato da ‘Sky Sport’, infatti, l’ex allenatore del Napoli è il favorito per la panchina del Tottenham e anzi starebbe già trattando con la dirigenza degli Spurs dopo che i londinesi hanno abbandonato la pista che portava all’ex allenatore della Roma Paulo Fonseca a causa di non meglio precisate difficoltà di natura fiscale.

A questo punto il neo direttore sportivo del Tottenham Fabio Paratici, di concerto con la società, avrebbe virato con decisione su Gattuso, dal canto proprio entusiasta della possibilità di approdare nella Premier League.

E la Fiorentina? Per quanto riguarda la panchina dei viola attenzione allora al possibile effetto domino. Se infatti la società del presidente Rocco Commisso per la successione di Gattuso ha già iniziato a valutare le candidature di Rudi Garcia e di Claudio Ranieri, con Walter Mazzarri in seconda fila davanti a un comunque improbabile ritorno di Giuseppe Iachini, non si esclude che a sorpassare tutti nelle prossime ore sia proprio la candidatura di Paulo Fonseca.

L’allenatore portogghese, che non ha mai fatto mistero di gradire la possibilità di restare in Italia, aveva a propria volta già avuto contatti con il club viola sul finire del campionato, dopo aver avuto la certezza di non venire confermato dalla Roma a favore di José Mourinho.



OMNISPORT | 17-06-2021 17:28