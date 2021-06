Gennaro Gattuso-Fiorentina, divorzio ufficiale: 4 possibili sostituti

Gennaro Gattuso non allenerà la Fiorentina nella prossima stagione. Il club viola lo ha ufficializzato con una nota apparsa sul sito e sui profili social.

“ACF Fiorentina e Mister Rino Gattuso, di comune accordo, hanno deciso di non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva. La Società si è messa immediatamente al lavoro per individuare una scelta tecnica che guidi la squadra Viola verso i risultati che la Fiorentina e la Città di Firenze meritano”.

Il tecnico calabrese e il club toscano si separano dopo appena tre settimane dall’annuncio della firma per le divergenze di mercato: al suo posto in pole c’è Rudi Garcia, poi Claudio Ranieri, Walter Mazzarri e Beppe Iachini.

Alla base del divorzio lampo il disaccordo dell’agente di Gattuso Jorge Mendes con la dirigenza viola per alcuni colpi di mercato. Mendes si era mosso per chiudere gli arrivi di Sergio Oliveira e Guedes ma Rocco Commisso ha frenato le operazioni, non convinto dalla valutazione soprattutto del centrocampista del Porto, considerata troppo alta (20 milioni di euro).

A rischio sarebbe anche la posizione del club manager Giancarlo Antognoni: il suo contratto è in scadenza il 30 giugno e non ci sono novità sul possibile rinnovo. Al dirigente viola è stato offerto un ruolo inferiore rispetto alle sue competenze attuali, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport.

OMNISPORT | 17-06-2021 10:13