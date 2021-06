Tutte le disavventure di Gattuso, Firenze l’ennesimo intoppo

Ora è ufficiale. L’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina della Fiorentina è già ai titoli di coda. La rottura con la dirigenza viola si è rivelata insanabile.

Come riportato da Sky Sport, il motivo dello strappo sarebbero state visioni diverse legate al mercato. La Viola sarebbe già al lavoro per trovare un nuovo allenatore a cui affidare il progetto.

Purtroppo per Ringhio non si tratta del primo intoppo nella sua carriera da allenatore. Numeri alla mano, l’allenatore classe 1978, è alla settima squadra in otto anni e, spesso, con addii piuttosto complicati.

Sin dai suoi primi passi da allenatore, Gennaro Gattuso ha dovuto affrontare diverse problematiche come l’esonero a Palermo nel lontano 2013 (dopo la sua prima panchina al Sion), dopo solo sei giornate.

Non va meglio in Grecia dove decidere di andarsene dall’OFI Creta. Alti e bassi a Pisa dove conquista una promozione ma deve “combattere” contro le inadempienze contrattuali della società toscana.

Seguono le esperienze a Milan e Napoli. Con il Diavolo finisce con Ringhio che rescinde consensualmente il contratto. Fresco l’addio al Napoli, al termine di una stagione positiva ma turbolenta.

Ora lo smacco viola. L’ennesimo intoppo in una carriera mai in discesa per il Campione del Mondo 200ì6, ora alla ricerca di una nuova sfida professionale, possibilmente senza frizioni.

OMNISPORT | 17-06-2021 09:40