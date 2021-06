Gennaro Gattuso-Fiorentina choc: rischia di saltare tutto

Grande tensione a Firenze dove potrebbe finire, ancora prima di cominciare, l’esperienza di Gennaro Gattuso sulla panchina della Fiorentina. Secondo quanto trapela le divergenze sono esplose a causa di alcune questioni di mercato: il club gigliato non vuole farsi dettare la linea da Jorge Mendes e sta frenando su alcuni colpi che aveva stabilito con il tecnico calabrese.

Mendes, che è anche l’agente di Gattuso, si era mosso per chiudere i colpi Sergio Oliveira e Guedes ma Rocco Commisso ha frenato le operazioni, non convinto dalla valutazione soprattutto del centrocampista del Porto, considerata troppo alta (20 milioni di euro). Da qui, riporta la Gazzetta dello Sport, è nato un diverbio che potrebbe portare al divorzio già giovedì.

A rischio sarebbe anche la posizione del club manager Giancarlo Antognoni: il suo contratto è in scadenza il 30 giugno e non ci sono novità sul possibile rinnovo. La situazione turbolenta in casa viola rischia di condizionare pesantemente la prossima stagione.

Secondo TGR Rai Toscana, la rottura tra Gattuso e la Fiorentina sarebbe già nei fatti: il club toscano starebbe cercando un nuovo allenatore, si fa già il nome di Vincenzo Italiano, che però ha appena rinnovato con lo Spezia.

OMNISPORT | 16-06-2021 20:49