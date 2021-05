Fiorentina, Commisso: "Felice di Gattuso, ci aiuterà"

Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Fiorentina. L’ex tecnico del Napoli ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno a circa due milioni di euro a stagione, dopo aver ricevuto garanzie sul mercato in entrata e in uscita.

Dopo l’ufficialità di Gattuso, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha preso la parola: “Sono molto felice di poter annunciare a tutto il popolo viola che Gennaro Gattuso sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Sono convinto che Gattuso, tecnico giovane, ma già con una grande esperienza, ci aiuterà nella nostra crescita e che la sua storia professionale e umana rappresentino per il club una garanzia importante di determinazione, competenza e voglia di vincere. Ci tengo a ringraziare anche la Dirigenza per il loro lavoro di squadra e l’impegno profuso che hanno permesso, a soli pochi giorni dalla fine della stagione, di riuscire a portare avanti e concludere una trattativa così importante per il futuro del nostro Club”.

