L’avventura di Gattuso sulla panchina della Fiorentina è finita ancor prima di cominciare. Rottura totale con la società, praticamente certa la risoluzione consensuale del contratto.

La Fiorentina sarebbe già al lavoro per trovare il nuovo allenatore. In corsa due allenatori ben noti come Ranieri (già visto sulla panchina dei viola) e Garcia, in passato tecnico della Roma. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi.

OMNISPORT | 17-06-2021 08:40