Napoli, adesso è ufficiale: De Laurentiis saluta Gattuso

Dopo il pareggio con il Verona e la mancata qualificazione in Champions League, Aurelio De Laurentiis non perde tempo e su Twitter comunica in modo ufficiale la separazione con Gattuso, tramite uno dei suoi classici annunci ‘social’. “Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli. Aurelio De Laurentiis”.

La separazione era nell’aria già da qualche settimana, con lo strappo tra Gattuso e De Laurentiis che sembrava irrimediabile, ed infatti così è stato: dopo circa un anno e mezzo, le due parti si separano.

Adesso il Napoli dovrà costruire nuovamente un altro progetto ed affidarsi ad un altro allenatore, per competere in Serie A ed in Europa League. Gattuso, lo ricordiamo, aveva sostituito un ‘totem’ come Carlo Ancelotti a stagione in corso, dando il meglio di sé forse proprio in quest’ultima annata, prima del crollo all’ultima giornata contro il Verona.

OMNISPORT | 23-05-2021 23:47