Mercato Juventus: dal Tottenham Paratici dà l'ok al primo colpo

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, la Juventus è sempre più in maniera decisa e concreta su Harry Kane. Il 27enne attaccante inglese del Tottenham, che è cresciuto nelle giovanili degli Spurs, dove milita ininterrottamente dal 2013 e coi quali ha vinto tre volte il titolo di capocannoniere della Premier League, compresa quella nell’ultimo campionato, ha voglia di provare nuove esperienze in altri club e ovviamente i pretendenti sono numerosi.

Tra questi c’è il Real Madrid, anche se il presidente delle merengues Florentino Perez preferisce altri bomber, soprattutto Kylian Mbappé, e il Manchester City, che però ha uno svantaggio notevole nei confronti delle altre big. Secondo donbalon.com, infatti, il Tottenham, se dovesse cedere Kane, la cui quotazione è fissata intorno agli 80 milioni di euro, non lo farebbe a una diretta concorrente del campionato inglese.

Ecco quindi che il calciatore deve necessariamente trovare un approdo all’estero. E la Juventus sembra in pole position per accaparrarselo a titolo definitivo, e l’operazione avrebbe il benestare anche di Fabio Paratici, appena arrivato al Tottenham dopo aver vinto quasi tutto con i bianconeri. E’ chiaro però che la quotazione di Kane è altissima e l’operazione diventerebbe fattibile se Cristiano Ronaldo, il cui futuro è sempre più incerto, dovesse lasciare la Vecchia Signora. Solo in quel caso, quindi, ci sarebbe il budget necessario per arrivare a Kane.

OMNISPORT | 13-06-2021 13:01