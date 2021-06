Inghilterra, la stella è Harry Kane

La marcia d’avvicinamento dell’Inghilterra a Euro 2020 non è delle più agevoli.

In poche ore, infatti, il ct Gareth Southgate ha perso per infortunio tre pedine chiave come Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire e Jordan Henderson.

Sicuro il forfait dell’esterno del Liverpool, probabile quello del difensore del Manchester United mentre il centrocampista dei Reds potrebbe recuperare durante la manifestazione.

Chi è sicuro di esserci è il capitano Harry Kane. Il centravanti arriva alla rassegna come uno dei giocatori più attesi dopo essere stato tra i trascinatori del gruppo che ha concluso al quarto posto il Mondiale 2018 in Russia.

Con 34 reti in appena 53 presenze con i Tre Leoni, Kane vanta una delle medie realizzative migliori nella storia dell’Inghilterra e vede vicina la top 5 assoluta: il quinto posto di Michael Owen è distante appena sei gol.

Leader tecnico e carismatico di un gruppo tecnicamente di altissimo livello e con l’esperienza giusta dopo il Mondiale, Kane dovrà però isolarsi dalle voci di mercato scoppiate dopo l’annuncio dato dallo stesso giocatore circa la volontà di lasciare il Tottenham, il club in cui è cresciuto, dopo otto anni ricchi di gol, ma del tutto privi di titoli.

Il futuro potrebbe essere al Manchester City o in unaltro top club extra Premier, ma il presente si chiama Inghilterra a caccia del primo titolo europeo della propria storia.

OMNISPORT | 05-06-2021 10:31