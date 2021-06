C'è l'annuncio ufficiale: Paratici riparte dal Tottenham

La notizia era nell’aria da alcune settimane ormai, adesso c’è però anche l’annuncio ufficiale: Fabio Paratici riparte dal Tottenham.

A comunicarlo sono stati gli stessi Spurs attraverso una nota apparsa sul sito del club.

Paratici, sempre attraverso il sito ufficiale del Tottenham, non ha nascosto la sua soddisfazione per l’inizio di questa nuova avventura.

“Sono entusiasta di questa fantastica opportunità e ringrazio il Club e il Presidente per la fiducia accordatami. Il Tottenham è uno dei migliori club del Regno Unito e d’Europa ed ha un ambizioso piano a lungo termine. Dedicherò tutto me stesso a questa nuova impresa e non vedo l’ora di lavorare con il management team per scrivere un nuovo capitolo, si spera di successo, della storia del club”.