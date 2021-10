Rio Ferdinand: “Solskjaer? Deve trovare il modo di plasmare i suoi giocatori”

26-10-2021 17:40

Settimo posto in Premier League, quinta peggior difesa del torneo e un futuro in bilico e soprattutto poco esaltante. Questo il quadro clinico di una squadra non certo al top della forma, ovvero il Manchester United, appena uscito dall’apocalittico match di domenica pomeriggio contro il Liverpool. La squadra di Solskjaer mostra evidenti lacune in parecchie zone del campo e non è bastato l’acquisto di CR7 per colmare problemi irrisolti.

Sul banco degli imputati, come spesso avviene in questi casi, è salito proprio il tecnico dei Red Devils i cui tifosi vorrebbero la testa. Non è così, per ora, per la dirigenza, che lo ha confermato in panchina nonostante la manita dei Reds, che poteva significare davvero l’addio del norvegese.

Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United, ha parlato della difficile situazione che stanno vivendo i Red Devils. L’inglese non ha risparmiato critiche contro l’allenatore Ole Gunnar Solskjaer, colpevole di non saper valorizzare al meglio la propria rosa.

“Ha una gran collezione di giocatori da plasmare e questo non può che essere il lavoro del manager. Deve trovare lui il modo per farlo. I giocatori devono prendersi le loro responsabilità ma bisogna essere preparati per poter dare il massimo e al momento non sembra essere così. Vedo Bruno Fernandes che pressa da solo. Vedo Mason Greenwood che fa pressioni da solo“.

OMNISPORT