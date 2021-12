Riscatto Golden State: Phoenix si ferma a un passo dalla storia

04-12-2021 08:20

Gli Warriors sbagliano una volta, non due. Quattro giorni dopo la sconfitta incassata in Arizona, Golden State consuma la rivincita contro i Suns, liquidati in California con un secco 116-98.

Curry e compagni si riprendono quindi il primo posto a Ovest proprio ai danni dei vice campioni 2021, che dal canto proprio vedono interrompersi a 18 la striscia di vittorie consecutive, appena in tempo per migliorare il record storico della franchigia di 17 successi che resisteva dal 2006-’07, ma a un passo dall’ingresso nella top ten delle strisce di successi consecutivi.

Una difesa di ferro e uno Stephen Curry solo “ordinario” gli ingredienti della vittoria di Golden State. Il play segna 23 punti con 6/11 dall’arco, mentre a testa sono quelli realizzati da Andrew Wiggins e Gary Payton II

La squadra di coach Williams paga invece la notte di scarsa vena di Chris Paul: non bastano i 23 punti di Deandre Ayton, l’assenza di Devin Booker si è avvertita e preoccupano anche le condizioni di Mikal Bridges, infortunatosi alla mano.

Per la contro-rivincita contro Golden State i Suns dovranno aspettare il giorno di Natale…

