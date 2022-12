Riscatto Roma: Zaniolo guida la riscossa contro l'RKC Waalwijk

22-12-2022 18:04

La Roma ha chiuso il ritiro in Portogallo disputando l’ultima amichevole prima della ripresa del campionato. Allo stadio Muncipal di Albufeira la squadra di José Mourinho si è imposta per 3-0 sull’RKC Waalwijk, formazione del massimo campionato olandese, grazie ai gol realizzati da Abraham, El Shaarawy e Zaniolo.

Gara da subito a senso unico, con i tre giocatori offensivi particolarmente ispirati alla pari di capitan Pellegrini, schierato alle spalle delle punte con il Faraone a tutta fascia sulla sinistra. Abraham è andato in gol già al 3′, proprio su assist di El Shaarawy, che ha poi raccolto al 19′ un passaggio vincente di Zaniolo, dopo un gol annullato a quest’ultimo. In avvio di ripresa la gioia del gol per l’ex interista, servito proprio da Abraham.

La Roma ha così cancellato la figuraccia della brutta sconfitta subita nel test contro il Cadice, chiudendo al meglio la settimana di preparazione in Portogallo.

Ora la preparazione dei giallorossi proseguirà a Trigoria, dopo la pausa per le festività natalizie, in vista della ripresa della Serie A: il 4 gennaio alle 16.30 all’Olimpico l’avversario sarà il Bologna, per il primo confronto diretto tra allenatori tra Mourinho e l’ex allievo all’Inter Thiago Motta.