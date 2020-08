Rissa in Grecia, pena sospesa per Maguire

Al termine del processo seguito all’aggressione che lo ha visto protagonista a Mykonos, a Harry Maguire è stata comminata una pena sospesa di 21 mesi e 10 giorni.

Il capitano del Manchester United è stato dichiarato colpevole di ripetute lesioni personali, tentata corruzione, violenza contro pubblici ufficiali e insulti dopo l’arresto. Caduti altri capi d’accusa.

Maguire si trovava in vacanza in Grecia con famiglia e amici, quando, secondo la Polizia greca, insieme al fratello e a un amico è rimasto coinvolto in una rissa con pubblici ufficiali. Il tentativo di corruzione sarebbe accaduto mentre venivano trasportati in centrale.

Il centrale inglese ha diramato un comunicato per spiegare la situazione: “Ho dato istruzioni al mio team legale di ricorrere in appello con effetto immediato. Sono fiducioso che la nostra innocenza venga provata, in questo caso in quei io, i miei amici e la mia famiglia siamo vittime”.

Anche lo United ha dato appoggio al proprio capitano attraverso un comunicato ufficiale.

OMNISPORT | 25-08-2020 20:55