Rissa sul web per il tweet di Varriale su Napoli e Lazio

Napoli e Lazio hanno pensato di riprendere gli allenamenti, salvo poi fare marcia indietro dopo l’ultimo decreto del Governo e lasciare i propri giocatori a casa con i loro familiari. Una scelta saggia, difesa sul web da Enrico Varriale.

Il giornalista di Rai Sport non ha mai creduto che De Laurentiis e Lotito potessero davvero permettere ai loro giocatori di tornare ad allenarsi e così quando il club azzurro ha ufficializzato la sua decisione l’ha sottolineato con un tweet che ha scatenato diverse polemiche.

La difesa di Varriale

“Come volevasi dimostrare – ha scritto Varriale sul suo account – Napoli e Lazio hanno modificato una scelta errata, data la situazione. I fatti sono più forti delle polemiche strumentali di hater e divulgatori di sciocchezze”.

Diversi, però, i follower di Varriale che hanno comunque bacchettato ADL e Lotito, tra questi anche la collega del giornalista Paola Ferrari: “Potevano farlo prima però”, ha scritto la conduttrice.

Altri, invece, hanno criticato direttamente Varriale, come Angelo: “Ma chi ha fatto polemica? Era una decisione da manicomio”. Al follower ha risposto direttamente Varriale: “Ma è serio? Ma lo ha fatto un giro sui social di molti suoi compagni di tifo? Da 2 giorni scrivo che Napoli e Lazio non avrebbero mai attuato una scelta sbagliata, inapplicabile in questa situazione, e questi hanno continuato come se la ripresa degli allenamenti fosse cosa fatta”.

Tifosi infuriati

Ma i follower insistono. Per Fabio, sono state proprio le critiche a spingere De Laurentiis e Lotito a cambiare idea: “Hanno preso chili di letame addosso giustamente!!! Per questo hanno rivisto le loro scellerate posizioni!”.

Pier concorda: “Cioè… Napoli e Lazio cambiano idea su una decisione palesemente fuori di testa, e chi glielo ha fatto notare sarebbero hater e divulgatori di sciocchezze. Da che pulpito!”.

Infine, la stoccata di Mordecai: “Per il solo fatto di aver pensato una cosa del genere Napoli e Lazio hanno fatto una figura pessima, non serve essere haters per pensarlo e bisognerebbe essere obbiettivi per ammetterlo… lei evidentemente non lo ammetterà mai”.

