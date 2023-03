Risultati NBA: Antetokounmpo MVP, torna Durant e Sacramento ai Playo

Grande nottata all’insegna del Basket NBA: Fontecchio vince, New York supera Miami

30-03-2023 09:07

Nel corso della notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 si sono disputate 10 partite di Nba. In nottata ci sono stati nuovi verdetti in vista di playoff e play-in. Ma andiamo con ordine:

MVP della serata è senza alcun dubbio Giannis Antetokounmpo. L’ala greca consente ai Milwaukee Bucks di battere per 136-149 gli Indiana Pacers. Per il greco tripla doppia da 38 punti, 17 rimbalzi e 12 assist. Convincono anche i Philadelphia 76ers che si impongono su Dallas per 116-108 con sei uomini in doppia cifra: 25 di Joel Embiid, 22 di Tyrese Maxey e 15 con 12 rimbalzi di James Harden. Per i Mavs 24 con 10 rimbalzi di Luka Doncic.

Vincono anche i ragazzi di Simone Fontecchio: Utah Jazz supera San Antonio Spurs per 110-121. Gli Spurs restano attaccati comunque al treno dei play-in, che pure ad ora dista due vittorie. Per il 27enne italiano: 4 punti in 16’51”, ma la serata di grazia è di Talen Horton-Tucker che con 41 punti distrugge gli uomini di Gregg Popovich. Vincono sulla sirena per 107-106 Gli Oklahoma City Thuder contro i Detroit Pistons. Jalen Williams realizza 27 punti, Jaden Ivey – dei Detroit Pistons- realizza 24 punti

Kevin Durant torna in campo e torna e a dare un aiuto prezioso ai Phoenix Suns. La squadra di Durant per battere i Minnesota Timberwolves per 107-100. Sono 16 i suoi punti, Devin Booker fa da top scorer con 29; neutralizzati i 31 di Anthony Edwards e i 25 di Karl-Anthony Towns.

Si qualificano per i playoff i Sacramento Kings grazie all’inconfutabile 80-120 ottenuto sul parquet dei Portland Trail Blazers: 19 punti dalla panchina per Malik Monk, 15 e 12 rimbalzi per Domantas Sabonis.

Destini identici a Los Angeles. I Lakers superano i Chicago Bulls per 110-121. Grande lo sforzo prodotto dai Clippers pbattonoi Memphis Grizzlies. 132-141 il finale con 36 e 10 assist di Russell Westbrook e 27 dalla panchina di Robert Covington.

In chiusura i Brooklyn Nets superano gli Houston Rockets per 123 a 114. Cameron Johnson realizza 31 punti. I New York Knicks creano problemi ai Miami Heat superandoli per 101-92 gtazie ad un ispiratissimo Immanuel Quickley ( 24 punti dalla panchina).

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks 136-149

Brooklyn Nets-Houston Rockets 123-114

New York Knicks-Miami Heat 101-92

Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks 116-108

Chicago Bulls-Los Angeles Lakers 110-121

Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers 132-141

Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons 107-116

San Antonio Spurs-Utah Jazz 117-128

Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves 107-100

Portland Trail Blazers-Sacramento Kings 80-120