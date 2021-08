Ritiro Rossi, parla Lorenzo: "Vale come Ali, Senna, Woods o Jordan"

Continuano a susseguirsi le reazioni a caldo dopo l’annuncio del 9 volte Campione del Mondo Valentino Rossi, che nel pomeriggio di ieri ha annunciato l’intenzione di ritirarsi dalle corse al termine di questa stagione. Uno dei suoi più acerrimi rivali è stato senza dubbio Jorge Lorenzo, suo ex compagno di box per parecchi anni in Yamaha. Questi due campioni, assieme a Stoner e a Pedrosa, hanno rappresentato una sorta di Big 4 all’inizio del nuovo millennio, e la loro rivalità, in pista e fuori, ha contribuito enormemente alla diffusione di uno sport poco seguito fino agli ultimi anni del secolo scorso.

Casey Stoner ha salutato la compagnia prima di tutti al termine del 2012, Dani Pedrosa da domani sarà di nuovo in pista in qualità di Wild Card con la KTM, ma ufficialmente ha appeso il casco al chiodo al termine del 2018, con Jorge Lorenzo che l’ha seguito dodici mesi dopo.

Proprio su questo verte il messaggio social lasciato da Lorenzo, rimarcando i tempi in cui tutti e 4 si davano battaglia in pista:

“È la fine di un’era. In pista noi quattro eravamo tutti alla pari in termini di velocità. Ma a livello di carisma e trascendenza Vale è al livello di Michael Jordan, Ayrton Senna, Tiger Woods o Muhammad Ali. Gustati questo nuovo capitolo, leggenda”.

OMNISPORT | 06-08-2021 07:08