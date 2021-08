Ritiro Valentino Rossi, Stefano Domenicali: "Eroe per i tifosi"

Anche Stefano Domenicali, attuale presidente della Formula 1, si unisce alla schiena infinita di personaggi del motorsport e non solo che hanno dedicato una parola a Valentino Rossi in seguito alla sua decisione di ritirarsi dalla Motogp al termine di questa stagione sportiva. Queste le sue parole:

“Valentino Rossi ha dato così tanto al motorismo. Per tutti i fans del mondo è un vero eroe. Sarà veramente strano non vederlo su una moto il prossimo anno ma quello che ha ottenuto è stato incredibile, sarà sempre parte della storia. Le migliori fortune per il futuro, amico mio”.

OMNISPORT | 07-08-2021 20:09