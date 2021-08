Ritmica di bronzo, la gioia delle ragazze: "Ripagati anni di sacrifici"

Orgoglio ed emozione. C’è questo nelle parole con cui la capitana della squadra italiana di ginnastica ritmica, Alessia Maurelli, commenta la conquista della medaglia di bronzo nel concorso a squadre a Tokyo 2020.

L’Italia chiude alle spalle di Bulgaria e Russia e davanti alla deludente Bielorussia, tornando sul podio dopo il bronzo di Londra 2012. La delusione di Rio 2016, quando il terzo posto sfuggì per pochi decimi di punti, è definitivamente alle spalle.

“È un’emozione stupenda, non si può descrivere, siamo troppo contente. Questa medaglia incarna tutti i nostri sacrifici, il sudore e le lacrime degli ultimi cinque anni: è tutto qui dentro“ ha detto Maurelli ai microfoni di ‘Rai Sport’.

“Una finale olimpica è sempre molto combattuta, ma dopo le qualifiche di ieri abbiamo azzerato tutto e siamo ripartite. Ci siamo dette di gareggiare con cuore, unione e anima. Questo ci ha guidato dopo la prima rotazione e abbiamo fatto il secondo esercizio meglio che potevamo”.

Per l’Italia è la terza medaglia in 17 anni, considerando anche l’argento di Atene 2004: “Questo bronzo è per Emanuela (Maccarani, il ct, ndr): è la nostra ancora e guida.La ritmica italiana c’è, siamo contente di aver dato una spinta ulteriore con questa medaglia”, ha concluso Maurelli con al fianco le compagne di squadre, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea e Daniela Mogurean.

OMNISPORT | 08-08-2021 07:23