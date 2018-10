Ritorno al Milan, Ibrahimovic commenta così

Zlatan Ibrahimovic è compiaciuto per l'interesse del Milan nei suoi confronti. Il nome dell'attaccante svedese è stato accostato negli ultimi giorni al club rossonero e il diretto interessato, contattato da TMZ Sports, non chiude affatto le porte a un ritorno trionfale a Milano nel 2019.

"Ci sono sempre voci di mercato su di me. Tutto il mondo mi vorrebbe e a me sta bene", è la dichiarazione, tra il serio e il faceto, della punta di Malmoe attualmente ai Los Angeles Galaxy. Ibrahimovic corrisponde alle caratteristiche del centravanti chiesto da Gattuso, e l'affare potrebbe anche concretizzarsi a gennaio. L'ex Juve e Inter ha un contratto con i Galaxy fino a dicembre 2019, ma non esclude una partenza anticipata dagli Stati Uniti se non riuscisse a realizzare gli obiettivi di squadra cui si è prefissato. Ibra ha segnato 20 reti in 24 partite con la maglia della franchigia losangelina, che però è stata sconfitta già 10 volte, mettendo a serio rischio la qualificazione ai playoff.

Leonardo prima della partita di Europa League contro l'Olympiacos si era espresso così su un possibile ritorno del giocatore in rossonero: "E' legato al Milan, a Milano, è un dato di fatto. Ci abbiamo fatto un pensierino quando siamo arrivati quest’estate, ha caratteristiche particolari, è un guerriero. Sono molto legato a lui ma oggi non esiste una possibilità di prenderlo".

Le agenzie di scommesse però ci credono: molti bookmakers valutano più che probabile un nuovo capitolo di Ibra in rossonero. La scommessa è quotata intorno a 1,70.

Gattuso sulla questione si è espresso così: "Siamo lontani, vediamo. Chiedete a Leonardo e Maldini.Io mi occupo dei calciatori che ho in rosa. Io sono sempre tra gli ultimi a sapere le cose… È vero che tornerà al Milan? Faccio auguri con tanto affetto a Zlatan Ibrahimovic che a 37 anni fa ancora gol ma parlo solo dei miei giocatori. Questa domanda fatela a Leonardo, Maldini o Scaroni".

SPORTAL.IT | 05-10-2018 15:55