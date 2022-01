Ritorno di fiamma del Napoli per Nandez

19-01-2022 11:05

Rilanciato dalla vittoria in campionato a Bologna e complice l’inaspettato ko casalingo del Milan, il Napoli torna a sognare di inseririsi nella lotta scudetto.

I partenopei ci provano: il recupero di Osimhen prosegue bene e adesso dopo l’arrivo di Tuanzebe dallo United, i biancoclesti vogliono provare a portare a casa il centrocampista del Cagliari Nandez.

Il Napoli, scrive il Corriere dello Sport questa mattina, è tornato ad interessarsi seriamente a Nahitan Nandez del Cagliari. La prima proposta del Napoli è quella ricorrente, ossia un prestito con diritto di riscatto.

Questo tipo di formula però sembra non interessare particolarmente ai sardi che vorrebbero monetizzare o quantomeno avere in tasca l’obbligo di riscatto attorno ai 20 milioni di euro. Al momento il Napoli non può andare oltre, ma qualcosa potrebbe cambiare in caso di cessione di Diego Demme, giocatore scivolato indietro nelle gerarchie del centrocampo ed ora alle spalle anche di Lobotka.

In questo caso, con i soldi provenienti dalla cessione di Demme, il Napoli troverebbe liquidità da investire sull’uruguaiano.

