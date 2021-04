Rivelazioni vicino McKennie scatenano i tifosi

Cosa è successo davvero nella villa di McKennie l’altra notte? La Juventus è furiosa per l’ennesimo scivolone: non bastano i flop in campo, ora anche fuori il cosiddetto stile-Juve viene macchiato in ogni modo. Tra contagiati al Covid, problemi di classifica, dubbi sul futuro l’ultima cosa che serviva in questo momento, alla vigilia del derby, era un’altra polemica.

Il vicino di McKennie racconta cosa ha visto

A far scattare tutto è stato il vicino di McKennie che ha chiamato le forze dell’ordine e che ora racconta tutto al Corriere della Sera: “Non credo che essere un calciatore famoso dia il diritto di essere sopra le regole. Verso le 22.30 sono uscito a portare a spasso il cane, ho visto una fila di auto parcheggiate a bordo strada e un gruppo di persone, tutte senza mascherina, di fronte al cancello. C’erano Mercedes con targa spagnola, tante Jeep e poi sono arrivati diversi taxi con a bordo giovani ragazze. Visto che le cene tra amici non sono consentite e il coprifuoco era scattato da un pezzo, ho deciso di avvertire le forze dell’ordine”.

“I carabinieri hanno identificato una decina di invitati? Mi sembrano pochi, secondo me erano molti di più, magari qualcuno si è allontanato. Non ho nulla contro McKennie, che è un ragazzo tranquillo. Sta a casa o va allenarsi, mi sembra un bravo professionista. E io sono un tifoso bianconero. Per questo mi dispiace, ma se invece di andare alle feste pensassero di più al campo…”.

La reazione dei tifosi della Juve

I fan si dividono sui social: “Ma scusate, questo signore prima vede MIGLIAIA di escort e di auto parcheggiate, poi si affretta a dire che Mc Kennie è un bravo ragazzo tranquillo tutto casa e allenamenti. Poi lui e’ juventino naturalmente….Secondo me è MALATO DI PROTAGONISMO.Prima fa una denuncia così e poi corre dai giornalisti a raccontare queste c…?” ma anche: “C’è gente che rispetta le regole e poi vede questi calciatori che sono al di sopra di tutto. Normale girano le scatole”.

C’è chi ironizza (“Quindi ha ragione Dybala, non era una festa Era un baccanale Un bunga bunga di Berlusconiana memoria”) e infine chi proprio non perdona: “Mio figlio,8 anni, ha appena sentito la notizia di dybala Arthur e Mckennie e sconvolto mi chiede”papà perchè loro fanno festini e io non posso andare a scuola o vedere gli amici di pomeriggio?. Bisogna punirli severamente per dare il giusto esempio a tutti”.

