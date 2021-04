Juve, Paulo Dybala rompe il silenzio sulla festa a casa McKennie

Nelle ultime ore ha fatto clamore, in casa Juve, e non solo, la cena – party con più di 10 invitati presenti a casa del centrocampista statunitense McKennie.

Una situazione che ha messo in imbarazzo la società e che ha creato e creerà malumori costringendo il club a sanzionare non solo, ovviamente l’americano ma anche due dei suoi commensali, ovvero Dybala e Arthur presenti durante una serata che si è svolta contro qualsiasi norma anti – Covid 19.

Nel pomeriggio, intanto, su Instagram, l’attaccante argentino ha deciso di prendere una posizione e chiarire quanto successo, attraverso una storia ha detto:

“So che in un momento così difficile nel mondo per il Covid sarebbe stato meglio non sbagliare, ma ho sbagliato a rimanere a cena fuori. Non era una festa, ma ho sbagliato lo stesso e mi scuso”.