Rivoluzione nel calcio: ufficiale la decisione dell'UEFA

Per il calcio arriva una vera e propria rivoluzione: da tempo se ne parlava ma adesso è arrivata la decisione ufficiale dell’UEFA di abolire la regola dei gol in trasferta, che era stata introdotta alla fine degli anni sessanta del secolo scorso, per quanto riguarda le coppe europee. In caso di parità di segnature tra andata e ritorno vinceva il confronto diretto chi aveva realizzato più gol fuori casa, mentre ora, in tutte le competizioni europee per club maschili, femminili e giovanili, comprese quindi Champions League, Europa League e la nuova Conference League, si disputeranno due tempi supplementari di 15 minuti e, in caso di ulteriore parità, si andrà ai calci di rigore, proprio come accadeva in caso di parità di gol segnati sia in trasferta sia in casa.

Verrà cambiato anche il modo di determinare le classifiche dei gironi: poiché i gol in trasferta non avranno più un peso aggiuntivo, verranno rimossi anche dai criteri utilizzati per determinare la classifica quando due o più squadre sono a pari punti in un girone. Non verrebbero invece rimossi dai criteri aggiuntivi applicati a tutte le partite del girone se le squadre dovessero restare in parità (maggior numero di gol in trasferta segnati in tutte le partite del girone), al fine di mantenere un numero massimo di criteri sportivi.

Questo il commento del presidente dell’UEFA, Aleksandr Ceferin, sulla decisione del comitato esecutivo: “La regola oggi va contro il suo scopo originale e di fatto dissuade le squadre di casa, soprattutto nei match d’andata, ad attaccare, poiché c’è il timore di subire un gol che darebbe agli avversari un vantaggio cruciale. Inoltre c’è un’ingiustizia se si pensa ai tempi supplementari, poiché la squadra di casa deve segnare due volte quando quella in trasferta ha trovato un gol. Il comitato esecutivo UEFA ha preso la decisione corretta nello stabilire che un gol in trasferta non vale di più di uno segnato in casa”.

OMNISPORT | 24-06-2021 16:24