Roberto Carlos: "Marcelo il terzino sinistro più forte di sempre"

18-06-2022 20:55

In un video diffuso da Stat Performs e rilanciato da AS, Roberto Carlos ha incoronato così Marcelo: “A mio parere è stato il miglior terzino sinistro di tutti i tempi. Lui lo sa, gliel’ho detto molte volte. È un peccato che se ne sia andato dal Real Madrid, anche se non ha finito la sua carriera, ha ancora quattro o cinque anni. Noi madridisti lo ringraziamo tantissimo per tutti i titoli vinti, sono 25, mi ha sorpassato con una facilità…”.

“Praticamente l’ho visto crescere, è arrivato qui quando aveva 17 anni – continua Roberto Carlos. E non sono andato alla sua conferenza di addio perchè sapevo che avrei pianto, perchè l’ho visto crescere e guardate tutto quello che ha fatto. Si fanno tante domande al riguardo, chi è stato più forte, Roberto Carlos o Marcelo, ma non ha senso questa domanda, perchè per me è come se fosse mio figlio e sapere che ha fatto la storia con la maglia del Real Madrid per me significa quasi come aver vinto assieme a lui”.