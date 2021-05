Rodrigo Palacio saluta il Bologna: "Come a casa mia"

Rodrigo Palacio ha lasciato il Bologna dopo 4 stagioni. L’attaccante argentino ha salutato i tifosi in un video pubblicato dal club emiliano .”Ciao, voglio salutare tutti i tifosi del Bologna e ringraziarvi per questi 4 anni vissuti insieme, è stato un piacere vestire la vostra maglia, qui mi sono sentito come a casa mia”.

“Vi auguro il meglio, grazie di tutto e sempre forza Bologna!”, ha detto. Da valutare il futuro del giocatore, che potrebbe tornare in patria per chiudere la sua carriera.

OMNISPORT | 24-05-2021 14:52