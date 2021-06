Rodriguez eroe a sorpresa: Argentina-Uruguay 1-0

Finalmente, ecco l’Argentina. Spezzata la serie di pareggi, quattro nelle ultime cinque uscite tra Qualificazioni Mondiali e Copa America. L’Albiceleste conquista il primo successo nei gironi, superando per 1-0 l’Uruguay in una sfida che, naturalmente, non può mai essere come tutte le altre.

L’eroe del Clásico del Río de la Plata ha un nome e un cognome a sorpresa: Guido Rodriguez. Professione: centrocampista. Del Betis, in Liga. È proprio lui a sbloccare il risultato dopo 13 minuti, svettando su tutti e deviando in rete un cross di Messi, con la palla che bacia il palo e supera la linea bianca nonostante l’estremo tentativo di parata di Muslera. Si tratta del suo primo goal in Nazionale.

L’Argentina non crea moltissimo, ma giustifica il vantaggio giocando in maniera più sciolta, brillante, organizzata. Molto meglio nel primo tempo rispetto al secondo, la formazione di Scaloni. Come qualche giorno fa contro il Cile. Ma dietro rischia pochissimo, nonostante la presenza di due tipi mica male come Cavani e Suarez.

Già, perché l’Uruguay combina poco, davvero poco. Troppo brutta per essere vera, la Celeste. Tanto che Emiliano Martinez non deve quasi mai lavorare e l’unica recriminazione degli uomini di Tabarez è un calcio di rigore non concesso per uno sgambetto in area di Acuña su Cavani: poteva starci.

Male Lautaro Martinez da una parte, male Suarez dall’altra. Ma il Toro dell’Inter esce dal campo con i tre punti nelle tasche. Un balzo in avanti che avvicina l’Argentina ai quarti di finale della Copa. E, soprattutto, riporta un bel po’ di serenità in una Nazionale sempre avvezza alle turbolenze.

IL TABELLINO

Argentina-Uruguay 1-0

Marcatori: 13′ G. Rodriguez

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuña; De Paul (93′ Pezzella), G. Rodriguez, Lo Celso (52′ Palacios); Messi, Lautaro Martinez (52′ Correa), N. Gonzalez (70′ Di Maria). Ct. Scaloni

URUGUAY (4-4-2): Muslera; G. Gonzalez (70′ Torres), Gimenez, Godin, Viña; Valverde, Bentancur (46′ Nandez), Torreira (65′ Vecino), De la Cruz (65′ Ocampo); Cavani, Suarez. Ct. Tabarez

Arbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasile)

Ammoniti: Lo Celso, Torreira, E. Martinez

Note: –

OMNISPORT | 19-06-2021 08:22