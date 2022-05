Roland Garros 2022: Nadal facile al terzo turno

25-05-2022 23:59

Facile vittoria per Rafael Nadal nel secondo turno del singolare maschile del Roland Garros. Il fuoriclasse maiorchino, 13 volte trionfatore sulla terra battuta di Parigi, ha travolto per 6-3 6-1 6-4 in un match quasi completamente senza storia, tranne che nel terzo set nel quale ha subito due break, il francese Corentin Moutet in 2 ore e 9 minuti. Rafa ora affronterà l’olandese Botic Van de Zandschulp, che quando conduceva due set a zero e 3-2 nel terzo ha beneficiato del ritiro di Fabio Fognini.