Roland Garros, apertura a Djokovic

16-03-2022 15:38

Ci sarà Novak Djokovic al Roland Garros? Questa è la domanda che tutti gli appassionati di tennis si stanno facendo, dopo l’esclusione del serbo dagli Australian Open per non essersi vaccinato contro il Covid-19. Nel primo Slam stagionale ha trionfato Nadal, Djokovic adesso vuole rispondere allo spagnolo in Francia e conquistare anche lui il 21esimo Slam della sua carriera.

A fare chiarezza sulla presenza o meno di Novak Djokovic al Roland Garros è l’organizzatrice del torneo parigino Amelie Mauresmo, che ha parlato così in conferenza stampa: “Per come stanno le cose, nulla ostacola la partecipazione di Novak Djokovic agli Open di Francia”.

Arrivano dunque conferme sull’apertura ai giocatori non vaccinati, dopo l’allentamento delle restrizioni da parte del governo. In Francia infatti non c’è più l’obbligo di Green Pass e di mascherine nei luoghi pubblici: “È tutto in evoluzione – prosegue Mauresmo – ma vogliamo avere la miglior squadra possibile al prossimo Roland Garros”.

La partecipazione di Djokovic è soggetta però alle restrizioni imposte dall’esecutivo francese, come ha sottolineato il presidente della Federazione francese di tennis Gilles Moretton: “Non dipende da noi. C’è un virus che sta circolando, siamo attenti, cauti con quello che sta succedendo da due anni”.

Dopo l’invasione dell’Ucraina, si sta riflettendo anche per quanto riguarda invece la presenza di tennisti russi e bielorussi. L’amministratrice delegata della federazione francese Amélie Oudéa-Castéra si è esposta in prima persona: “In questa fase, non abbiamo intenzione di entrare nei dettagli delle singole situazioni personali, che sappiamo essere dipendenti dai contesti familiari vissuti da ognuno di loro”.

OMNISPORT