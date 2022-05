Roland Garros, Bautista Agut dà forfait e Sonego diventa testa di serie

18-05-2022 13:25

In vista del Roland Garros ecco le ultime sul tabellone. Lo spagnolo Roberto Bautista Agut a causa dei continui fisici, non giocherà il Roland Garros. L’iberico, per guai al polso ha dato infatti forfait.

La ntozie diventa positva in chiave azzurra vista che Lorenzo Sonego, diventa testa di serie, sarà il n.32.

Con questo ritiro, insieme a quelli di Gael Monfils e Jan Lennard Struff, tre lucky loser avranno un posto nel tabellone maschile di Parigi.

Queste, per il momento, le teste di serie.

1 Novak Djokovic 1

2 Daniil Medvedev 2

3 Alexander Zverev 3

4 Stefanos Tsitsipas 4

5 Rafael Nadal 5

6 Carlos Alcaraz 6

7 Andrey Rublev 7

8 Casper Ruud 8

9 Felix Auger-Aliassime 9

10 Cameron Norrie 11

11 Jannik Sinner [ITA] 12

12 Hubert Hurkacz 13

13 Taylor Fritz 14

14 Denis Shapovalov 15

15 Diego Schwartzman 16

16 Reilly Opelka 18

17 Roberto Bautista Agut 19

18 Grigor Dimitrov 20

19 Alex de Minaur 21

20 Marin Cilic 23

21 Karen Khachanov 24

22 Nikoloz Basilashvili 25

23 John Isner 26

24 Frances Tiafoe 27

25 Alejandro Davidovich Fokina 28

26 Botic van de Zandschulp 29

27 Sebastian Korda 30

28 Miomir Kecmanovic 31

29 Daniel Evans 32

30 Tommy Paul 33

31 Jenson Brooksby 34

32 Lorenzo Sonego [ITA] 35

OMNISPORT