Vittoria in tre set per Matteo Berrettini nel secondo turno del singolare maschile del Roland Garros. Il 25enne romano, numero 9 del mondo, ha battuto per 6-3 6-3 6-2 l’argentino Federico Coria, numero 94 e fratello minore di Guillermo, finalista nel 2004, in quasi due ore di gioco. Un punteggio molto netto in una partita che in proporzione è durata molto, in particolare il secondo set è durato da solo quasi quanto gli altri due messi assieme.

OMNISPORT | 03-06-2021 13:24