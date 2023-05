Roland Garros: cinque vittorie Azzurre su cinque, bene Lorenzo Musetti

Partenza molto positiva per i tennisti italiani nel secondo Slam della stagione: oltre al carrarese esordiscono bene Sonego, Arnaldi, Giorgi ed Errani.

28-05-2023 21:11

Cinque vittorie su cinque per i tennisti italiani nella giornata inaugurale del Roland Garros 2023. Nel tabellone maschile partono con il piede giusto Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi.

Tra le donne sono andate a segno entrambe le Azzurre in gara, Camila Giorgi e Sara Errani. Attesa per lunedì, quando faranno il loro esordio Fabio Fognini, Flavio Cobolli, Marco Cecchinato e Jannik Sinner tra gli uomini e Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto per le donne.



Roland Garros: Musetti, buona partenza e record nel ranking

Parte con il piede giusto il Roland Garros di Lorenzo Musetti, che grazie alla vittoria contro lo svedese Mikael Ymer in tre set ha registrato il suo miglior piazzamento nella classifica Atp in carriera, salendo fino alla diciottesima posizione.

Il terrista carrarese si è imposto agevolmente in tre set dopo due ore e 36 minuti di partita, con i parziali di 7-5 6-2 6-4. Piuttosto solido al servizio, Musetti ha trovato opposizione soprattutto nel primo parziale, dove ha perso per due volte la battuta. Poi ha ritrovato la fiducia giusta per chiudere il match senza perdere un set. Al prossimo turno affronterà il russo Alexander Shevchenko.

Roland Garros: bene Arnaldi e Sonego

Best ranking in carriera anche per Matteo Arnaldi, che entra nella top 100 per la prima volta. Il sanremese, alla prima presenza in un torneo del Grande Slam, ha superato in rimonta il colombiano Galan con i parziali di 2-6, 6-3, 6-0, 6-1: al secondo turno affronterà il canadese Denis Shapovalov o lo statunitense Brandon Nakashima.

Più laboriosa la vittoria di Lorenzo Sonego, con un avversario sicuramente più temibile come lo statunitense Ben Shelton, numero 35 al mondo. Il tennista piemontese ha vinto in quattro set con i parziali di 6-4, 3-6, 6-3, 6-3 in tre ore di partita. Un match altalenante per Sonego, che ha sfruttato la maggiore esperienza sulla terra battuta per avere la meglio.

Roland Garros: en plein anche per le Azzurre

Domenica felice anche nel tabellone femminile per l’Italia. Camila Giorgi ha esordito con una vittoria convincente contro la francese Alizé Cornet, superata in due set con i parziali di 6-3 6-4 dopo un’ora e 45 minuti. La maceratese ha ben regolato un’avversaria talentuosa, che giocava con il pubblico a favore ma ha sbagliato troppo al servizio. Al prossimo turno la Giorgi affronterà la vincitrice del derby statunitense tra Jessica Pegula e Danielle Collins.

Successo anche per Sara Errani contro la svizzera Teichmann: la finalista del Roland Garros 2012 ha vinto in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-2: al secondo turno l’attende la rumena Irina Camelia Begu.