Roland Garros, Djokovic è il primo finalista: Alcaraz battuto in quattro set

Il tennista serbo ha sconfitto lo spagnolo, condizionato dai problemi fisici, con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-1, 6-1. Adesso se la vedrà contro uno fra Alexander Zverev e Casper Ruud.

Novak Djokovic è il primo finalista del Roland Garros 2023. Il tennista serbo è riuscito infatti ad avere la meglio nei confronti di Carlos Alcaraz, che non ha potuto lottare al meglio delle proprie possibilità fino in fondo perché condizionato dai problemi fisici. Lo spagnolo si è dovuto arrendere dopo quattro set in tre ore e 23 minuti di gioco, con il punteggio finale di 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 in favore di Djokovic.

Djokovic parte bene, poi Alcaraz si ritrova

La partita fra i due è iniziata in maniera piuttosto combattuta. Alcaraz è riuscito a sciogliersi piano piano, ma ha commesso qualche errore non forzato di troppo ed è stato anche precipitoso in qualche scelta. Djokovic più freddo e lucido ha annullato una palla break e ha chiuso sul 6-3 il primo set.

Nel secondo parziale, durato più di un’ora, Alcaraz si è rimesso in parità andando a vincere 7-5. Aveva sprecato tre set point nel decimo game, poi a un passo dal tie-break non ha sbagliato ed è riuscito a chiudere a suo favore con un buon livello. Djokovic qui un po’ più appannato.

Problemi per Alcaraz, in discesa Djokovic

Nel terzo set Alcaraz si è preso subito il primo game. Ma poi i problemi fisici sono diventati davvero troppo pesanti per lo spagnolo, che in preda ai crampi al polpaccio destro ha ricevuto per ben due volte i trattamenti del fisioterapista con il medical time-out. Da lì di fatto la partita è finita.

Djokovic ha chiuso 6-1 il terzo dopo circa mezz’ora e poi i problemi di Alcaraz sono proseguiti anche nel quarto set, risultato poi decisivo. Anche qui lo spagnolo si è preso un solo game, con il serbo che è riuscito a vincere anche qui 6-1 e portarsi così a casa il successo in questa semifinale.

Djokovic va ora a caccia del record

La maledizione di Alcaraz nei tornei del Grande Slam in questo 2023 prosegue. Dopo aver saltato per infortunio gli Australian Open, adesso è stato un altro problema fisico a impedirgli di giocarsi fino in fondo l’accesso alla finale di questo Roland Garros sulla terra rossa di Parigi. Ha vinto solo gli US Open 2022.

Ora contro Alexander Zverev o Casper Ruud, Djokovic affronterà la sua finale numero 34 in uno Slam. Dove potrà tentare di diventare il più vincente di tutti con quello che potrebbe essere il suo 23° Major. Proprio negli ultimi Australian Open, il serbo aveva raggiunto in testa a quota 22 Rafael Nadal.