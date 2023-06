La protesta di Zverev al Roland Garros 2023: il regolamento gli impedisce di somministrarsi insulina per il diabete di tipo 1

La sua non è una polemica, ma un atto di resistenza umana per quanti – come lui – sono diabetici: Alexander Zverev a valle del successo con Dimitrov ha rivelato – con un intento esplicito – che l’organizzazione del Roland Garros non gli permette di iniettarsi le sue dosi di insulina durante le partite.

E per chi, come Zverev, è diabetico di tipo 1 da quando aveva tre anni è una sentenza opinabile.

Il campione ha rivelato la malattia pochi mesi fa, pur essendo all’apice del tennis mondiale e ai vertici della classifica ATP da altrettanto: una scelta, la sua, condivisibile e rispettabilissima dettata da ragioni di privacy. La decisione di rompere il silenzio è stata dettata da quanto avvenuto ai quarti di finale del Roland Garros 2023, a Parigi, quando ha chiesto al giudice di sedia durante un cambio campo di potersi somministrare l’insulina.

L’arbitro ha risposto che da regolamento non avrebbe potuto farlo a bordo campo, ma avrebbe dovuto chiedere una pausa toilette (sono consentite due pause in un match) e farlo nello spogliatoio.

In conferenza stampa dopo l’ottavo contro Dimitrov (piegato tre set a zero), gli è stato chiesto quanto e se ciò avesse condizionato la sua carriera.

Zverev ha colto l’occasione offertagli da un quesito legittimo, inevitabile per via dei presupposti e della decisione di rendere pubblica la sua condizione, infilando una risposta per l’organizzazione del Roland Garros netta:

“Nei tornei ATP mi inietto l’insulina durante i cambi campo, ma qui non è stato possibile. Sono stato costretto ad uscire dal campo e mi hanno detto che lo avrebbero considerato come toilet break, ma ce ne sono soltanto 2 per partita, e in un match su 5 set potrei aver bisogno anche di 4 o 5 siringhe per la mia salute. Una situazione assurda, perché se io non prendo l’insulina posso sentirmi male. Cos’è? Sembra che mi stia dopando”.

