03-03-2023 12:16

La decisione, importante, di condividere il percorso che sta affrontando Massimo Ambrosini con sua moglie Paola e la loro famiglia è stata dettata da una motivazione altrettanto rilevante. L’ex calciatore del Milan, oggi opinionista per DAZN e prima ancora per Sky Sport, da sei mesi ha dovuto affrontare una notizia che – afferma – ha “sconvolto le nostre vite”.

Il campione ha desiderato rendere pubblica la malattia del suo terzo figlio, Alessandro, al quale “è stato diagnosticato il diabete di tipo 1, che è una malattia autoimmune, cronica e degenerativa e che anche se non si vede può avere delle conseguenze gravissime”.

Ambrosini e la malattia del figlio: la decisione

Così inizia Ambrosini, gloria del Milan che ha vinto qualunque trofeo con la maglia rossonera, ha rotto il silenzio in un post che appartiene solo ed esclusivamente alla sua storia, al suo vissuto, ma che consente a chiunque abbia incontrato questa prova.

Il diabete di tipo 1, che ha colpito il suo terzo figlio, è anche la ragione che li ha spinti a pubblicare questo video-racconto: per chi, come è stata per la loro famiglia (sua moglie Paola e i loro figli maggiori, Federico e Angelica), incomincia una fase differente della loro esistenza.

Il video su Instagram: la loro storia

La sua storia privata, divenuta di dominio pubblico, è stata fissata in un post – senza filtri se no quelli concordati con sua moglie – per una causa importante: sostenere la ricerca scientifica e aiutare i malati di diabete.

“Siamo costretti costantemente a tenere monitorata la sua glicemia e fare iniezioni di insulina più volte al giorno, tutti i giorni —dice nel video Massimo Ambrosini—. Al momento il diabete di tipo 1 è una malattia incurabile, ma c’è una speranza che passa solo ed esclusivamente attraverso la ricerca scientifica. Io, mia moglie e tutti i parenti delle 200 mila persone fra adulti e bambini che hanno questa malattia, abbiamo la necessità e la volontà che si arrivi ad una cura definitiva. Per questo ho deciso di correre alla Milano Marathon, insieme a qualche mio ex compagno di squadra, per sostenere la Fondazione Italiana Diabete. Insieme ragazzi possiamo e dobbiamo trovare una cura per questa malattia». Un appello accorato. Ambrosini non aveva mai nascosto la malattia del figlio (sui social si trovano foto del piccolo Ale che fa la puntura di insulina), ma è la prima volta che ne parla pubblicamente. Un gesto di coraggio che può aiutare tante famiglie”.

Che cos’è il diabete di tipo 1

Il diabete di tipo 1 è una forma che colpisce in età giovanile. È più raro del tipo 2 (circa il 5-10% della popolazione diabetica) e colpisce per lo più i giovani; in questo caso il pancreas non produce più insulina, che deve quindi essere somministrata dall’esterno, più volte al giorno, cercando di riprodurre ciò che il pancreas non è più in grado di produrre in autonomia.

In Italia, ogni anno, si registrano circa 5000 nuovi casi di diabete di tipo 1. Questa condizione è caratterizzata da una reazione autoimmunitaria che porta a distruggere le cellule pancreatiche che normalmente producono insulina.

