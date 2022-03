Serie A, Ambrosini: "Per lo Scudetto se la giocano le prime tre"

20-03-2022 21:25

L’ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini, oggi commentatore sportivo per DAZN, ha detto la sua sulla lotta Scudetto in Serie A, soffermandosi maggiormente sui recenti problemi dell’Inter:

“La classifica attuale è una perfetta fotografia della forma attuale delle squadre. Il brutto momento dell’Inter è stato inaspettato e preoccupantemente lungo. Il Milan conferma le proprie qualità, ovvero di essere una squadra che combina fisico, tecnica e forza mentale. Il Napoli merita di continuare a sognare lo Scudetto per varie ragioni, per quello che ha fatto vedere, per la qualità di gioco e per il coraggio che ci mette sempre. Juventus in corsa per la vittoria? Non credo perché è troppo lontana dal primo posto, anche se il percorso in campionato della squadra di Allegri è da elogiare. Penso che per la vittoria finale sia una lotta tra le prime tre”.

