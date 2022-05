Roland Garros donne 2022: Giorgi al terzo turno, per lei ora c'è Sabalenka

26-05-2022 18:22

Vittoria rapida come tempo, poco più di un’ora e mezza, ma abbastanza tirata per Camila Giorgi nel secondo turno del singolare femminile del Roland Garros. La 30enne marchigiana ha battuto un’avversaria rognosa come la kazaka Yulia Putintseva con il punteggio di 6-3 7-5. Tre break per ciascun set, in entrambi i casi due a favore di Giorgi e uno di Putintseva, ora Camila affronterà un’avversaria molto più dura, la bielorussa Aryna Sabalenka, che oggi si è sbarazzata con un netto 6-1 6-3 della statunitense Madison Brengle.