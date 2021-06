Roland Garros: buon esordio per Berrettini, ok altri due Azzurri

Giornata positiva per i colori azzurri in quel di Parigi. Sono infatti complessivamente quattro gli italiani ad accedere al secondo turno nel terzo giorno di incontri sui campi del Roland Garros, torneo dove molte delle speranze tricolori sono legate a quello che riuscirà a fare Matteo Berrettini.

Il romano, testa di serie numero 9 nel tabellone maschile, ha iniziato il proprio cammino nello Slam francese battendo in quattro set il giapponese Daniel: dopo un primo set dominato dall’azzurro (6-0), il tennista nipponico è salito di colpi perdendo il secondo parziale 4-6 per colpa di un break nel settimo game e strappando poi addirittura il terzo per 6-4.

Nel quarto set però Berrettini è tornato a far pesare la profondità e la precisione dei suoi colpi e, ritrovando anche la giusta concentrazione, ha chiuso la pratica con un altro 6-4.

Con il risultato maturato contro il numero 113 del mondo l’allievo di Vincenzo Santopadre affronterà l’argentino Coria (vittorioso contro Feliciano Lopez per 6-3, 7-6, 6-2) al secondo turno, una fase della competizione in cui saranno presenti anche Marco Cecchinato, Andreas Seppi e, tra le donne, Jasmine Paolini.

Il siciliano, infatti, ha battuto in quattro set il giapponese Uchiyama con il risultato di 3-6, 6-1, 6-2, 6-4, una rimonta che fa ben sperare in vista della sfida contro l’australiano De Minaur, giustiziere al primo turno di Stefano Travaglia per 6-2, 6-4, 7-6. Anche Salvatore Caruso ha dovuto cedere il passo a un rappresentante della nazione oceanica (Duckworth avanti 6-4, 3-6, 7-6, 6-2), mentre molto meglio hanno fatto Seppi e Paolini.

Il veterano altoatesino ha sorpreso tutti battendo in quattro set la promessa canadese Felix Auger Aliassime (testa di serie numero 20) per 6-3, 7-6, 4-6, 6-4, mentre la venticinquenne toscana ha trionfato per 7-5, 6-1 con la svizzera Stefanie Voegele: per i due al secondo turno ci saranno rispettivamente il vincente del match tra Anderson e Kwon e la greca Sakkari.

Per quel che riguarda i big, nessun problema per Rafael Nadal (6-3, 6-2, 7-6 all’australiano Popyrin) e Diego Schwartzman (6-2, 6-2, 6-3 all’esponente di Taipei Lu), avanti in tre set e pronti a salire di colpi nei prossimi turni.

OMNISPORT | 01-06-2021 19:44