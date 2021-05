Roland Garros, incredibile Naomi Osaka: si ritira dal torneo

La tennista giapponese Naomi Osaka, numero 2 del ranking mondiale, ha deciso di ritirarsi dal Roland Garros, secondo Major della stagione dopo quello australiano. Lo comunica lei stessa tramite un tweet sul famoso social network.

Questa decisione rappresenta una scelta davvero drastica ma in qualche modo prevedibile, in quanto segue giorni pieni di polemiche tra la stessa Osaka e gli organizzatori del torneo, che avevano già multato la tennista (e minacciato loro stessi di squalificarla) in quanto la giapponese aveva annunciato che non si sarebbe prestata per le conferenza stampa per tutta la durata del torneo.

Nello specifico, qualche giorno fa la Osaka aveva cosi parlato:

“Al Roland Garros non farò alcuna conferenza stampa“. Aggiungendo anche le motivazioni: “Spesso stiamo lì seduti a ricevere domande che ci sono già state fatte parecchie volte in precedenza o che alimentano dubbi nella nostra mente e io non voglio essere soggetto di interazioni con persone che dubitano di me”.

Non solo, ma la giapponese aveva anticipato anche la reazione che sarebbe arrivata dopo la possibile multa: “Mi farò una bella risata”, aveva detto allegramente.

Ma dato dopo la multa la giapponese si è trovata anche a rischio squalifica, ecco che ci ha pensato lei ad anticipare tutti:

“La cosa migliore per il torneo, per gli altri giocatori e per il mio benessere è che mi ritiri, in modo che tutti possano tornare a concentrarsi sul tennis”.

31-05-2021