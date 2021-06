Roland Garros, Fognini supera Fucsovics: 9a volta al 3° turno per l'italiano

La tecnica di Fabio Fognini, alla fine, supera la potenza di Marton Fucsovics. È l’italiano, che dopo gli ultimi deludenti tornei ritrova la forma fisica e mentale che lo ha portato fra i primi 30 del mondo, a raggiungere il terzo turno del Roland Garros con il punteggio di 7-6(6) 6-1 6-2 in due ore e 16 minuti. Nona volta al terzo turno in 14 partecipazioni a Parigi per il ligure. Nel prossimo turno, Fognini affronterà Delbonis.

Dopo il primo set combattutissimo e vinto solamente al tie-break, il tennista di Arma di Taggia decide di giocare come sa ed asfaltare l’ungherese, che infatti nel secondo e nel terzo set riesce a guadagnare solamente 3 miseri game.

Secondo 3 a 0 quindi agli Open di Francia 2021 per Fogna.

OMNISPORT | 02-06-2021 17:02