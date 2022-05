Roland Garros, ginocchio ko: Sinner si ritira, Rublev ai quarti

30-05-2022 19:49

Termina agli ottavi di finale e nel peggiore dei modi il cammino di Jannik Sinner al Roland Garros 2022. Il tennista altoatesino, dopo aver vinto un set nella sfida contro il russo Rublev, ha infatti accusato il solito dolore al ginocchio sinistro che scambio dopo scambio si è fatto ancor più duro da sopportare. Al terzo set, con il russo avanti 40-15 e con due game sopra dopo aver pareggiato i conti nel secondo set, l’italiano si è arreso decretando il ritiro.

Già dagli ultimi game del secondo set Sinner era apparso in grave difficoltà, col medical time-out richiesto per farsi medicare. Nonostante l’antidolorifico e i massaggi del caso, il classe 2001 ha rinunciato a correre e sul 2-0 per il russo nel terzo set ha deciso di abbandonare il campo.