Gran colpo quello della tennista ceca che sotto 5-2 annulla un match point e si prende l’ultimo atto del torneo: ora attende l’avversaria tra Swiatek e Maia.

08-06-2023 20:11

Colpaccio Karolina Muchova che batte 2-1 la n.2 al mondo Aryna Sabalenka e strappa il pass per la finale del Roland Garros.

Un match di 3 ore e 17 minuti ha visto alla fine prevalere la ceca, brava a non perdere la bussola nemmeno quando si è trovata a rincorrere.

Il primo set è finito nelle mani proprio della n.43 del ranking che mette in campo tutta la sua determinazione, si lotta punto a punto andando sul 5-5, e decidendo tutto al tie-break dove la ceca gestisce meglio i punti che scottano. 7-5.

Nel secondo parziale è ancora Muchova a partire forte (2-0) la bielorussa non ci sta e prima pareggia, poi mette la freccia (4-3) ma è una gara bella e apertissima, di nuovo pareggio e di nuova tie-break: questa volta Sabalenka non si lascia sorprendere, chiude 7-5 e fa 1-1.

L’ultimo e decisivo set sembra quasi incredibile da raccontare perché la profondità dei colpi dell’atleta più quotata mette in difficoltà la ceca, che va sotto 30-40 (match – point) nell’ottavo game. Sembra finita ed invece Muchova ha un serbatoio di riserva, sotto 5-2 pareggia i conti fino al 5 pari, Sabalenka va in crisi (soprattutto al servizio), Karolina ne approfitta e chiude 7-5 regalandosi un biglietto per la finale.

Ora la prossima avversaria sarà la vincente tra la n.1 del ranking Iga Swiatek e la brasiliana Beatriz Haddad Maia.