Roland Garros, Nadal contento ma accende una polemica

Ancora una volta, Jannik Sinner deve arrendersi alla prepotenza sul Rosso del King del Roland Garros Rafael Nadal, capace di vincere ben 13 volte sulla terra di Parigi. Un inizio di match a rilento, in cui il suo avversario si è trovato addirittura avanti 5-3 e a servire per il set, per poi infilare otto game consecutivi e cambiare passo fino alla vittoria in 3 set.

Ai quarti di finale, il maiorchino affronterà il tennista argentino Diego Schwartzman, avversario di gran valore che lo ha battuto lo scorso anno a Roma ma che egli stesso sconfisse a Parigi pochi mesi fa. Questo il commento di Rafa dopo la vittoria contro l’altoatesino:

“Nel secondo set ho avuto un crollo mentale e dal 4 a 0 sono calato, sto giocando ad un buon livello ma anche nel primo set ero avanti 2-0 e mi sono ritrovato sotto 4-5, non sono contento di ciò. Dopo poi sono cresciuto e nel terzo set ho giocato molto bene, devo risolvere qualche problemino ma ho avuto un gran finale. È importante per me vincere partite come questa, ma sarebbe stato meglio vincere con più tranquillità. Più ti avvicini agli ultimi turni e più aumentano le difficoltà, è normale. Nelle ultime quattro settimane penso di aver giocato molto bene, ho avuto fasi di deconcentrazione ma sto avendo continuità. Ora affronto Schwartzman che è un avversario molto difficile, dopo un brutto periodo credo che sarà molto motivato. Ho commesso errori con il servizio ad inizio gara, forse ero poco calmo e penso che mi allenerò nei prossimi giorni sulle seconde”.

Prima di chiudere, Nadal apre una piccola polemica sulle luci artificiali, a suo dire accese troppo presto e che lo hanno non poco infastidito:

“Luci artificiali? Penso siano state accese troppo presto, mi danno fastidio e non so perché l’abbiano accese, mi hanno risposto che era per la tv ma ho visto tante gare in TV a quest’orario ed anche senza luci la qualità delle immagini non peggiorava”.

Ricordiamo che, nel caso Rafa dovesse riuscire ad arrivare in fondo al Roland Garros 2021, trionferebbe nello Slam numero 21 in carriera, superando Roger Federer per ora appaiato a 20 e diventando il tennista più titolato di sempre negli Slam.

OMNISPORT | 08-06-2021 12:18