Roland Garros, Nadal si sbarazza di Auger-Aliassime dopo una battaglia epica: Djokovic ai quarti

29-05-2022 21:07

Felix Auger-Aliassime lotta come un leone, porta avanti il match per 4 ore e 20 minuti, ma alla fine si deve arrendere alla legge di Rafael Nadal, che qui sui campi del Roland Garros ha già trionfato ben 109 volte in carriera. Il mancino di Manacor vince anche questa, col punteggio di 3-6 6-3 6-2 3-6 6-3.

Nadal riesce in un’altra pazzesca rimonta, l’ennesima della propria carriera, e ora ai quarti di finale tutti gli appassionati assisteranno a una vera e propria finale anticipata, dato che l’iberico se la vedrà niente di meno che col campione in carica Novak Djokovic.