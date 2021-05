Roland Garros, Nadal: "Superare Federer non è l'unico mio stimolo"

Ai microfoni di Bleacher Report, Rafael Nadal ha parlato dell’Open di Francia che gli consentirebbe di riscrivere la storia in caso di trionfo: “Non mi sto preparando per il Roland Garros 2021 solo pensando che sia un modo per scavalcare Federer e diventare il tennista con più titoli dello Slam, ma penso che sia forse il torneo più importante della mia carriera. Ovviamente mi piacerebbe arrivare a quota 21, ma non è solo questo che mi motiva a Parigi. Nell’ultimo mese sono cresciuto tanto, vincere un torneo storico come Roma mi dà fiducia, penso proprio che mi serviva una settimana come quella al Foro Italico”.

Rafa Nadal è nella fase finale della sua carriera ma del ritiro al momento non se ne parla: “Il giorno in cui non sentirò pressione credo che sarà giunto il momento di dire addio al tennis. Senza quel tipo di emozione è difficile per me giocare al massimo livello, si tratta di una persone personale visto che voglio giocare bene e so le cose sono difficili da raggiungere. Spero di avere l’opportunità di giocare ancora il mio tennis per molto tempo e restare competitivo”.

Nadl ha concluso parlando anche dei suoi 2 storici rivali: “Il modo in cui affronto ogni sfida è cambiato un po’ con l’età, ora ho un approccio diverso. Rispetto a qualche anno fa ho più passione per questo sport, forse sarà anche l’esperienza. Roger, Novak ed io abbiamo combattuto per tanto tempo ed abbiamo un grande rispetto reciproco per i nostri risultati, è davvero difficile riuscire ad ottenere i risultati che abbiamo ottenuto noi tre insieme”.

OMNISPORT | 25-05-2021 16:24