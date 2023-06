La bielorussa ha battuto l’ucraina Svitolina 6-4 6-4. Fischi del pubblico per mancato saluto

06-06-2023 17:32

Al Roland Garros sarà la bielorussa Aryna Sabalenka (testa di serie n. 2) a sfidare in semifinale la ceca Karolina Muchova. La bielorussa, infatti, ha battuto l’ucraina Elina Svitolina (n.192 WTA, in gara con il ranking protetto dopo la maternità) con il punteggio di 6-4 6-4. La bielorussa, quindi, approda in finale senza mai aver perso un set.

Il primo set è molto equilibrato, soprattutto grazie alle prime palle. Nel nono gioco, però, Sabalenka trasforma la prima palla-break concessa dall’avversaria e poi segna il 6-4. Molto più combattuto si rivela essere il secondo set, nel corso del quale è Svitolina ad annullare una palla-break e poi a strappare la battuta all’avversaria. Ma il vantaggio è limitato ai primi due game, perché poi Sabalenka si riprende e vince sei game consecutivi.

Al termine dell’incontro la tennista ucraina nega il saluto all’avversaria, a causa delle vicende belliche riguardanti il suo paese. Lo stesso gesto lo aveva già fatto dopo gli incontri contro le russe Blinkova e Kasatkina. Il mancato saluto, però, non è piaciuto al pubblico che ha fischiato Svitolina.

La semifinale degli Open di Francia tra Sabalenka e Muchova è prevista per giovedì. Tra le due tenniste c’è un solo precedente, che è stato giocato alle semifinali di Zhuhai 2019. In quell’occasione a imporsi è stata Sabalenka alla conclusione di due set molto lottati. Quest’anno la bielorussa ha conquistato agli Australian Open il suo primo trofeo Slam, mentre sinora a Parigi non era mai andata oltre il terzo turno.