Roland Garros, Shapovalov: “Non so chi sia Arnaldi”

Il canadese sfiderà l'azzurro nel secondo turno del torneo parigino, ma dice di non conoscerlo affatto

30-05-2023 13:59

Nel secondo turno del Roland Garros il nostro Matteo Arnaldi sfoderà il canadese Denis Shapovalov, favorito dai pronostici, ma che nel primo turno ci ha messo cinque set per superare Brandon Nakashima. Shapovalov pare snobbare l’azzurro: “Non conosco assolutamente niente di Arnaldi. Dovrò raccogliere molte informazioni. Sulla mia partita? Sono felice di essere riuscito a rialzare la testa nel quinto set e vincere”.

Sul torneo parigino, dice: “Ogni torneo è diverso per me. Non penso ai risultati ottenuti in passato in un evento. Questa settimana, più di ogni altra cosa, voglio testare le condizioni del mio ginocchio. Il mio desiderio è giocare senza dolore, tutto il resto lo considero come un bonus. Non sono stato in grado di giocare molto negli ultimi mesi perché avevo male al ginocchio. I problemi iniziano dopo la partita. A Madrid è stata davvero dura, ma ora sto iniziando a sentirmi meglio durante gli allenamenti. Spero di svegliarmi senza dolori domani mattina” .