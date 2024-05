Roland Garros, Sinner torna e vince

L'azzurro batte Eubanks e conferma la love story con Kalinskaya

Jannik Sinner e’ tornato in campo con una vittoria al primo turno del Roland Garros. Il numero 2 del mondo ha battuto in tre set (6-3, 6-3, 6-4) lo statunitense Christopher Eubanks (n.43), dopo che un infortunio all’anca lo aveva costretto a saltare gli Internazionali d’Italia. In conferenza stampa, ha risposto a una domanda sulle voci di una love story con la tennista russa Anna Kalinskaya: “Sto con Anna, quello si’, pero’ teniamo tutto molto riservato, conoscete la mia riservatezza… di piu’ non dico”.